 ماكينات لبيع نظارات «سناب شات» في أوروبا | صحيفة تواصل الالكترونية

ماكينات لبيع نظارات «سناب شات» في أوروبا

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ماكينات لبيع نظارات «سناب شات» في أوروبا

تواصل – وكالات:

أَعْلَنَتْ شركة “سناب”، المطورة لتطبيق التواصل الاجتماعي “سناب شات”، وصول نظاراتها الرقمية Spectacles إلى أوروبا، بعد أن كانت متوفرة فقط في الولايات المتحدة.

وستباع نظارات Spectacles عبر ماكينات تشبه تلك التي توفر المشروبات الغازية، وستتوفر في كل من: لندن، وباريس، وبرلين، وبرشلونة، وفينيسيا، وسيبلغ سعرها 130 يورو.

وتتيح نظارات Spectacles أثناء ارتدائها تسجيل مقاطع فيديو قصيرة، ومشاركتها مع الآخرين.

وانْطَلَقَ تطبيق سناب شات في 2011؛ وَهُوَ يتيح لمستخدميه تسجيل مقطع فيديو وإرساله إلى الأصدقاء حيث يختفي بعد 24 ساعة.

ولقي التطبيق نجاحاً كَبِيرَاً خاصاً بين فئة المراهقين؛ لما وجدوا فيه من مزايا خصوصية لم يجدوها في تطبيقات منافسة على رأسها فيسبوك.

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