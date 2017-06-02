البيت الأبيض يطلب من المحكمة العليا تفعيل الحظر على سفر مواطني 6 دول مسلمة

تواصل – وكالات:

طلب البيت الأبيض من المحكمة العليا الأمريكية إعادة تفعيل أمر حظر سفر على مواطني ست دول غالبية سكانها مسلمون، وَفْقَاً لما ذَكَرَتْه وسائل إعلام أمريكية.

وكانت محاكم أقل درجة قد أوقفت العمل بأمر تنفيذي أَصْدَرَه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بحظر سفر مواطنين من هذه الدول إلى أمريكا، واعتبرته تمييزاً ضد المسلمين.

لكن الإدارة الأمريكية تقدمت بطلبين عاجلين بضرورة إِلْغَاء تلك الأحكام الصادرة عن المحاكم، وإعادة تفعيل الأمر التنفيذي.

ويمكن للمحكمة العليا الأمريكية إِصْدَار حكم نهائي، إما بإِلْغَاء الأمر نِهَائِيّاً، أو تفعيله وإِلْغَاء الأحكام السابقة.