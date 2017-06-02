32 وافدًا يشهرون إسلامهم بمخيم إفطار تعاوني الظهران

تواصل – واس:

أشهر 32 وافداً إسلامهم في أول خمسة أيام من شهر رمضان المبارك في مخيم الإفطار الذي ينظمه المكتب التعاوني للدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بالظهران ” سراج “.

وأوضح رئيس اللجنة التنفيذية بالمكتب حسين بن سالم بامشموس أن دعاة المكتب يبذلون جهوداً مباركة في الدعوة إلى الله ويسعون إلى التنويع في برامج المكتب، التي أسهمت في تحقيق هذا الإنجاز، مبينًا أن المكتب ينظم العديد من المحاضرات والكلمات والدروس للمسلمين وللجاليات غير المسلمة، كما يوزع عشرات الآلاف من تراجم القرآن الكريم والكتب والأشرطة والمطويات للرجال والنساء، لافتاً إلى أنه جرى تسيير أول رحلات عمرة خلال شهر رمضان المبارك حيث تعد الرحلة الأولى، واستفاد منها 192 معتمرًا.