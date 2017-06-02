عصابة تستولي على شاحنة تقل سيارات فارهة وتخفيها باستراحة في الرياض

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صرح الناطق الإعلامي بشرطة منطقة الرياض أنه في تمام الساعه 11 صباحا من يوم الجمعة 7 رمضان1438 ، ورد لغرفة عمليات دوريات الأمن بمنطقة الرياض بلاغ سائق شاحنة نقل تحمل اربع مركبات فاخر موديل حديث، عن تعرضه للاستيقاف من قبل شخصين مجهولين وتهديده بواسطة سلاح أبيض أثناء اتجاهه لمعارض السيارات شرق العاصمة الرياض وإنزاله من الشاحنة والاستيلاء عليها بحمولتها و ارتكاب الفرار بها الى مكان مجهول

وقال الناطق الإعلامي لشرطة الرياض: جرى على الفور ضبط البلاغ و التعميم على الشاحنة وتوزيع الفرق العاملة في الميدان في جميع المحاور وتكثيف البحث داخل الأحياء وفي وقت قياسي ونتيجة للإجراءات البحثيه فقد تم التوصل لمعلومات مفيدة للوصول الى مخبأ الجناة في إحدى الإستراحات غرب مدينة الرياض والعثور على الشاحنة والسيارات وسيارة الجناة وضبطهم بعد مقاومتهم وبعد محاولتهم الهرب (سعوديان ووافد إثيوبي جميعهم في العقد الثالث من العمر).

وأضاف: جرى تسليمهم لمركز الشرطه المختص و إشعار فرع هيئة التحقيق والادعاء العام في المنطقه لإكمال اللازم حسب الاختصاص.