مطار الملك عبدالعزيز يستقبل ويودع 7.3 مليون معتمر

تواصل – واس:

هيأت إدارة مطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة , مجمع صالات الحج والعمرة بالمطار استعداداً لتزايد إعداد القادمين للعمرة خلال شهر رمضان المبارك لتقديم أفضل الخدمات لضيوف الرحمن .

وبلغ إجمالي عدد المعتمرين القادمين والمغادرين عبر مجمع صالات الحج والعمرة بالمطار قرابة ” ٧.٣ ” مليون معتمر منذ بداية موسم العمرة وحتى اليوم الجمعة، حيث بلغ عدد المعتمرين القادمين أكثر من ثلاثه ملايين وستمائة ألف معتمر, في حين بلغ عدد المغادرين ثلاثة ملايين وسبعمائة ألف .

وأوضح مدير عام مطار الملك عبد العزيز الدولي المهندس عبد الله بن مسعد الريمي أن حركة المعتمرين تشهد نمواً متسارعاً خلال الأيام المقبلة من شهر رمضان المبارك في كل عام من مختلف دول العالم , مشيرا إلى أن إدارة المطار بدأت منذ وقت مبكر الاستعداد لموسم شهر رمضان المبارك من خلال تنفيذ خطة شملت تجهيز صالات السفر والساحات وتأمين الأجهزة والمعدات وصيانتها , بالإضافة إلى الاطمئنان على جاهزية تشغيل كاونترات خدمة المعتمرين التابعة للجوازات والجمارك وشركات الطيران وسيور العفش وبوابات الفحص الأمني، و جدولة رحلات العمرة التابعة لشركات الطيران بشكل يحد من تزامن الرحلات ويضمن إنسيابية الحركة داخل الصالات .

‎وأضاف الريمي أن الخطة يتم تنفيذها بإشراف صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة والمتابعة المستمرة من معالي وزير النقل رئيس الهيئة العامة للطيران المدني الأستاذ سليمان بن عبد الله الحمدان الذي وجه بتقديم أفضل الخدمات لضيوف الرحمن منذ اللحظة الأولى التي يصلون فيها إلى المملكة وحتى مغادرتهم إلى أوطانهم سالمين غانمين بإذن الله .

ولفت الريمي النظر إلى أن الخطة راعت أمن وسلامة وراحة المعتمرين والزوار، مؤكدا أنه تم اتخاذ كافة التدابير من أجل رفع مستوى التنسيق والمتابعة بين جميع الجهات العاملة بالمطار بما يحقق أعلى مستوى من الأمن والسلامة للمعتمرين ومرافق المطار والحرص على تقليل الزمن المستغرق لإنهاء إجراءات قدوم ومغادرة المعتمرين في راحة وطمأنينة مع المحافظة على أعلى درجات الصيانة وسلامة البيئة بالمطار بما يحقق تطلعات المسئولين.

وبين أن جميع الأجهزة العاملة في المطار تعمل على مدار الساعة وفق خطة تشغيلية تشارك فيها جهات حكومية وخاصة , مشيرا إلى تجهيز خيمة رمضانية لتوفير قرابة ٣ آلاف وجبة مجانية للمعتمرين بشكل يومي .