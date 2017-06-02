«تواصل» تكشف قصة مقطع فيديو «مهند بائع الكبده» والإساءة للسعوديات

تواصل – سامي الثبيتي

أثار مقطع الفيديو الذي تم تداوله لمقيم فلسطيني يتضمن عبارات سب وشتم ولعان للنساء السعوديات، ردود فعل واسعة النطاق على مواقع التواصل الاجتماعي، ومطالبات بمحاسبته، ودشن نشطاء على “تويتر” هشتاق بعنوان #مهند_الفلسطيني_يشتمنا_ونكرمه

وقد وجه مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة، خالد الفيصل شرطة المنطقة بالتحقيق في مقطع الفيديو، وما تضمنه من تعدي المقيم الفلسطيني بألفاظ مسيئة على مواقع التواصل الاجتماعي على النساء السعوديات.

وقالت مصادر لـ”تواصل” أن شرطة المنطقة بدأت في تنفيذ أمر الأمير خالد الفيصل، واتضح أن المقيم “فلسطيني” ويدعى “مهند السويدان”، وتوقعت المصادر الأمنية أن يتم القبض عليه خلال ساعات.

ومن جانب أخر وجه الأمير مشعل بن ماجد محافظ جدة، نائب رئيس جمعية مراكز الأحياء بمنطقة مكة المكرمة ورئيس المجلس الفرعي للجمعية بمحافظة جدة ، رئيس اللجنة الرئيسيّة لفعاليات الجمعية بمنطقة مكة المكرمة بايقاف التعامل والتعاقد لأي فعالية مع “مهند سويدان” ، بعد مقطع الفيديو المسيء للسعوديات، وتضمن التوجيه توجيه الجهات المختصة بالتحقق من ذلك.

وقالت مصادر لـ”تواصل” أن مقطع الفيديو المتداول لـ”مهند”، يعود لأكثر من عام وكان في مهرجان الجنادرية، بعد أن طلبت إدارة الجنادرية من بائع الكبده ومغادرة المكان بسبب عدم امتلاكه لتصريحٍ للبيع، وبسبب بيعه لمأكولات مجهولة المصدر ، وقبضت عله شرطة الرياض وأحالته للتحقيق حينها .

واشارت المصادر أن اطلاق هشتاق #مهند_الفلسطيني_يشتمنا_ونكرمه، جاء بعد أن ظهر “مهند السويدان”، يوقع اتفاقيات مع محافظة جدة، لإقامة فعاليات العيد والصيف، لصيف جدة 1438 هـ مما أثار غضبة النشطاء على موقع “تويتر”، وتساؤلات حول كيفية التوقيع مع من يسب ويشتم النساء السعوديات.