 الجيش اليمني يشن هجوماً عنيفاً لتطهير ما تبقى من القصر الجمهوري ومعسكر التشريفات | صحيفة تواصل الالكترونية

الجيش اليمني يشن هجوماً عنيفاً لتطهير ما تبقى من القصر الجمهوري ومعسكر التشريفات

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الجيش اليمني يشن هجوماً عنيفاً لتطهير ما تبقى من القصر الجمهوري ومعسكر التشريفات

تواصل – واس
شن الجيش اليمني الوطني اليوم هجوماً عنيفا لاستكمال تطهير ما تبقى من جيوب المليشيا في القصر الجمهوري ومعسكر التشريفات إلى الشرق من مدينة تعز.
وأفاد إعلام الجيش بأن عدداً من أفراده توغلوا داخل المبنى الرئيسي للقصر الجمهوري، فيما اقتحم آخرون أسوار معسكر التشريفات وسيطروا على أجزاء واسعة منه.
وفي سياق متصل لقي قناص تابع لميلشيا الحوثي والمخلوع صالح مصرعه بينما كان يتمركز في إحدى نوبات الحراسة التابعة لمعسكر لقوات الأمن الخاصة إلى الشرق من القصر الجهور.
وبالتزامن مع اندلاع المعارك استهدفت مدفعية الجيش الوطني مواقع مليشيا الحوثي والمخلوع في تبة السلال.

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