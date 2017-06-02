ولي عهد أبوظبي يصل جدة

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وصل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة بدولة الإمارات العربية المتحدة إلى جدة اليوم.

وكان في استقباله بمطار الملك عبدالعزيز الدولي صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل، مستشار خادم الحرمين الشريفين، أمير منطقة مكة المكرمة، ومعالي أمين محافظة جدة الدكتور هاني بن محمد أبو رأس، وسفير دولة الإمارات العربية المتحدة لدى المملكة محمد سعيد الظاهري، ومدير شرطة منطقة مكة المكرمة اللواء سعيد بن سالم القرني، ومدير عام مطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة المهندس عبدالله بن مسعد الريمي، ومدير مكتب المراسم الملكية بمنطقة مكة المكرمة أحمد بن ظافر.