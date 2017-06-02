وفاة الشيخ محمد الراوي عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر

تواصل – الرياض

توفي اليوم الجمعة، الشيخ الدكتور محمد الراوي عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، عن عمر يناهز 89 عامًا.

وأديت صلاة الميت على جثمان الشيخ الراوي في جامع الأزهر عقب صلاة الجمعة، وقال الدكتور أسامه الراوي الأستاذ بكلية الهندسة جامعة الأزهر، نجل الشيخ الراوي، أن جثمان والده تم دفنه في المقابر الخاصة بالقوات المسلحة.

وأعلنت إدارة الأزهر عن إلغائها الاحتفال المقرر عقده، مساء اليوم الجمعة، بذكرى تأسيس الجامع الأزهر، نظرًا لوفاة العالم الشيخ محمد الراوي.

ونعي الأزهر ، في بيان له، الشيخ الراوي، وأكد أن التاريخ سيظل يذكر فقيد الأزهر والأمة بعلمه وفكره الوسطي في بيان سماحة الإسلام، وجهوده الدعوية على كافة المستويات ومصنفاته ومحاضراته التي استفاد منها طلاب العلم.

وتقدم الأزهر الشريف بخالص العزاء والمُواساة للعالم الإسلامى، ولأسرة الراحل، سائلًا الله تعالى أن يتغمده بواسع رحمته وأن يسكنه فسيح جناته.

ولد الشيخ محمد محمد الراوي بقرية “ريفا” محافظة أسيوط غرة فبراير 1928، ودرس وتخرج من جامعة الأزهر، وهو عضو في مجمع البحوث الإسلامية بالقاهرة, وعمل في المملكة العربية السعودية ، وعين رئيساً لقسم التفسير بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية بالرياض.