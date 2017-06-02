بعد انتشار مقاطع فيديو عن السرقات.. الإطاحة بمواطنين تخصصا في سرقة السيارات

تواصل – فريق التحرير:

أوضح الناطق الإعلامي بشرطة منطقة الرياض، أنه بالإشارة الى مقاطع الفيديو المنتشرة عبر مواقع التواصل الاجتماعي المتضمنة قيام مجموعه من الأشخاص بتكسير زجاج عدة مركبات والاستيلاء على ما بداخلها من موجودات، وتعمدهم طمس هوية المركبة التي كانت بحوزتهم و ارتكابهم الفرار، تزامن هذا النشر مع بلاغ أحد الوافدين صباح يوم أمس الأربعاء 5-9-1438 عن قيام مجموعة من الأشخاص يستقلون مركبة من نوع فورد (فيوجن) من كسر زجاج مركبته من نوع جيب تويوتا، وسرقة جهاز المسجل الخاص بها، و أرفق بالبلاغ فيديو للواقعة وثق من قبل أحد المجاورين له .

و نظرا لأهمية البلاغ وجرأة المعتدين على النظام العام، حيث لم يردعهم عن فعلهم حرمة الشهر الفضيل، فقد عملت الأجهزة الأمنية ممثلة في إدارة دوريات الأمن بمنطقة الرياض على اتخاذ جملة من الإجراءات البحثية أسفرت بفضل من الله عن تحديد هوية الجناة، حيث تم ضبط سعوديان في العقد الثالث من العمر وبمناقشتهما أقرا بما نسب إليهما وارتباطهما بمقاطع الفيديو المسجلة، وجاري البحث عن شريك ثالث لهما وضبطه.

تم إيقافهما بمركز الشرطة المختص رهن استكمال إجراءات التحقيق ومعرفة مدى صلتهما بالبلاغات المقيدة ضد مجهول، وإشعار فرع هيئة التحقيق والادعاء العام بمنطقة الرياض لاستكمال إجراءات التحقيق حسب الاختصاص.