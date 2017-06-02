المجاردة.. «كنبة» تتسبب في تصادم مركبتين ووفاة 4 أشخاص

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توفي أربعة أشخاص، فجر اليوم الجمعة، وأصيب أربعة آخرين بينهم طفلة بإصابات بليغة في حادث تصادم مركبتين “كامري” و”هايلوكس” على طريق ثربان بمحافظة المجاردة.

وفي التفاصيل، تفاجأ قائد “الكامري” بوجود قطعة كنب ملقاة في وسط الشارع، وأثناء محاولته تفادي الارتطام بها انحرفت به المركبة لتصطدم بالمركبة “الهايلوكس”.

من جانبه، ذكر المتحدث الرسمي لهيئة الهلال الأحمر السعودي بمنطقه عسير محمد الشهري، أن الفرق الإسعافية باشرت الحادث، وتم نقل جميع المصابين عن طريق الفرق الإسعافية لمستشفى المجاردة.