الأمم المتحدة: إصابة 70 ألف شخص بـ«الكوليرا» في اليمن خلال شهر واحد

تواصل – واس:

أعلنت الأمم المتحدة عن اجتياح غير مسبوق لمرض الكوليرا في اليمن، وانتشاره بشكل سريع لافت، مما أدى إلى أوضاع مأساوية وكارثية بالنسبة للأطفال.

وأكد المتحدث باسم منظمة “اليونيسيف” في جنيف، أنه تم الإبلاغ خلال شهر واحد عن 70 ألف حالة كوليرا ، و600 حالة وفاة، متوقعاً أن تصل أعداد حالات الإصابة خلال الأسبوعين القادمين إلى 130 ألف حالة.

وأضاف كريستوف بوليراك، أن عددا لا يحصى من الأطفال في اليمن يموتون في صمت من أسباب يمكن بسهولة الوقاية منها وعلاجها مثل الكوليرا والإسهال وسوء التغذية.

ودعت اليونيسيف المجتمع الدولي، إلى بذل المزيد من الجهود لتوفير الدعم الفوري لجهود الإغاثة في اليمن في مجالات الصحة والمياه والصرف الصحي والتغذية وتعبئة المجتمع المحلي، مطالبة بتوفير 16 مليون دولار أمريكي على وجه السرعة للاستجابة لمنع انتشار الكوليرا في اليمن.