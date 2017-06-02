«المفتي» لأعضاء جمعية ذوي الشهداء: يجب الإخلاص في العمل بالسر والعلن (صور)

تواصل – حمد الجمهور:

استقبل سماحة مفتي المملكة الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله آل لشيخ بمكتبه في الرياض، أمس الخميس، رئيس مجلس إدارة جمعية ذوي الشهداء (واجب) سعود بن محمد العويس وعضو الجمعية المستشار المالي أحمد المحيميد والمدير التنفيذي إبراهيم البرغش.

وفي بداية اللقاء رحب سماحة المفتي برئيس وأعضاء الجمعية، متمنياً لهم التوفيق في مهام عملهم التي أوكلت لهم من قبل ولاة الأمر والتي تخص خدمة ذوي الشهداء.

وشدَّد سماحته على أهمية الإخلاص في العمل بالسر والعلن وخدمة ذوي الشهداء وتلمس رغباتهم واحتياجاتهم والتواصل مع الجهات المعنية لرعايتهم وتقديم ما يحتاجونه.

وأكد سماحته، بأن قيادتنا الرشيدة تولي أسر الشهداء العناية والرعاية المستدامة، مؤكداً أن دور الجمعية ينبغي أن يكون بارزاً في مواصلة عملها لخدمة الأسر.

بدوره، عبَّر رئيس الجمعية، سعود العويس، عن شكره وتقديره لسماحة المفتي على تخصيص جزء من وقته للقاء والتشرف بالسلام عليه والاستماع إلى توجيهاته الكريمة المحفزة لبذل المزيد من الجهود والعمل مع الجهات المعنية لقيام الجمعية بدورها لخدمة ذوي الشهداء.

وأضاف “العويس”: أن “حكومتنا الرشيدة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز -أيده الله- وسمو ولي عهده صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن نايف وسمو ولي ولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان -حفظهما الله- تولي ذوي الشهداء العناية والرعاية وتتلمس احتياجاتهم وتعمل على تحقيقها”.