 «المطلق» يدعو للاستفادة من منتجات الإسكان والاطلاع على أساسها الشرعي | صحيفة تواصل الالكترونية

«المطلق» يدعو للاستفادة من منتجات الإسكان والاطلاع على أساسها الشرعي

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«المطلق» يدعو للاستفادة من منتجات الإسكان والاطلاع على أساسها الشرعي

تواصل – واس:

أكد عضو هيئة كبار العلماء والمستشار في الديوان الملكي فضيلة الشيخ الدكتور عبدالله بن محمد المطلق، أن برامج ومشروعات وزارة الإسكان المعمول بها حاليًا وما تمخض عنها من منتجات قد درست وأجيزت من لجان شرعية، ومن الهيئات الشرعية في البنوك المحلية، وأمرها واضح تماما، ويجب شرح ذلك للناس ليستفيدوا منها.

جاء ذلك في معرض رد فضيلته على سؤال لأحد المتصلين على برنامج (فتاوى) الذي تعرضه القناة السعودية خلال شهر رمضان المبارك.

وقال فضيلته: ‘‘يجب ألا يقف أحد أمام استفادة الناس من منتجات وزارة الإسكان في البنوك والمؤسسات التحويلية، ولا ينبغي تحذيرهم من برامج وزارة الإسكان مع البنوك المحلية لأنها نافعة لهم وفيها خير لهم‘‘.

ودعا فضيلته في ذلك السياق طلبة العلم والمتخصصين، الذين لم يدرسوا هذه المسائل إلى الاطلاع عليها بتمعن، ودراسة كيف تمت الموافقة عليها شرعًا، لكي يشرحوا ذلك للناس، ويبينوا فائدتها لهم بوصفها من البرامج النافعة الخيرة، وتمثل تأميناً لمستقبل الكثيرين منهم ولأسرهم.

وأهاب فضيلته بالجميع التعاون على دعم مثل هذه المشروعات التنموية التي فيها خير للناس، وأنه إذا وجد ما يستوجب الدراسة الرفع بذلك إلى وزارة الإسكان، لأن لديها خبراء ومستشارون مكلفون بدراسة أي مقترح ودراسة تقدم للوزارة بخصوص مشروعاتها بشكل دقيق.

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