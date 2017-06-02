 الخثلان: لا يجوز نشر مقاطع المشاجرات بين المسلمين | صحيفة تواصل الالكترونية

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الخثلان: لا يجوز نشر مقاطع المشاجرات بين المسلمين

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تواصل – فريق التحرير:

أكد الشيخ الدكتور سعد الخثلان، أنه لا يجوز بأي حال من الأحوال نشر مقاطع المشاجرات، خاصة التي تحدث خلال الشهر الفضيل، جاء ذلك في تسجيل صوتي للشيخ ردا على سؤال عن المشاجرات التي تحدث في رمضان وحكم تصويرها ونشرها.

وأوضح أستاذ الدراسات العليا بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، أنه لا فائدة من نشر مقطع المشاجرات بين المسلمين، مضيفا أن الشخص صاحب المشكلة قد يكون يدافع عن نفسه، وقد تصدر منه بعض الكلمات الغير لائقة في لحظة غضب، ولن يرضى أن ينشر ذلك عنه، وكذلك نحن جميعا لا نرضى أن ينشر ذلك عنا إن كنا في نفس موقفه.

وقال الخثلان ‘‘أرى أنه من الأولى عدم تصوير هذه المشاجرات، وإذا صورت فينبغي عدم نشرها وعدم تداولها‘‘.

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