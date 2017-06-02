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أمير القصيم يشارك أبناء التربية الاجتماعية ببريدة الإفطار في قصره

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أمير القصيم يشارك أبناء التربية الاجتماعية ببريدة الإفطار في قصره

تواصل – راضي الزويد:

استقبل الأمير فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز، أمير منطقة القصيم، الخميس، أبناء دار التربية الاجتماعية ببريدة؛ لتناول مأدبة الإفطار مع سُمُوِّه أمس الخميس في قصره ببريدة، بحضور الأمير سلطان بن فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز.

وشارك أمير القصيم، الأهالي فرحتهم وبهجتهم بحلول شهر رمضان المبارك، وبادلهم التهنئة بهذه المناسبة، سَائِلاً الله العلي القدير أن يديم على البلاد نعمة الأمن والأمان والاستقرار في ظل قيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي عهده، وولي ولي العهد – حَفِظَهُم اللَّهُ –  مُشِيرَاً إلى أن المجتمع السعودي بطبيعته مترابط يستمد ذلك من كتاب الله وسنة نبيه؛ الأمر الذي ينعكس على العلاقة بين أَفْرَاد المجتمع.

مِنْ جَانِبِهِ، عبَّر مدير فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بالقصيم، تركي المانع، عن شكره وامتنانه لأمير منطقة القصيم على هذه البادرة الأبوية الخيرية لما لها من أثر كبير في نفوس أبناء دار التربية الاجْتِمَاعية، وإدخال الفرحة والسرور عليهم، دَاعِيَاً الله العلي القدير أن يكتب لسموه الأجر والمثوبة.

وحضر مأدبة الإفطار، رئيس المحكمة العامة ببريدة فضيلة الشيخ إبراهيم الحسني، ووكيل الإمارة عبدالعزيز الحميدان، ووكيل الإمارة للشؤون الأمنية إبراهيم الهذلي، ووكيل الإمارة المساعد للشؤون التنموية الدكتور عبدالرحمن الوزان، ومدير شرطة القصيم اللواء بدر الطالب، ومدير فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية تركي المانع، وعَدَدٌ من المسؤولين في المنطقة.

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