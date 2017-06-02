 رسمياً.. 20 بالمائة من المصريين مدخنون | صحيفة تواصل الالكترونية

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رسمياً.. 20 بالمائة من المصريين مدخنون

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رسمياً.. 20 بالمائة من المصريين مدخنون

تواصل – وكالات:

أفَادَ إحصاء رسمي بأن 20.2 بالمائة من المصريين، في الفئة العمرية الأكبر من 15 عاماً، مدخنون، وبلغت نسبة المدخنين بين الذكور 38.5 في المئة، مقابل 1.5 في المائة بين الإناث، حَسْبَ الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.

واستندت تلك البيانات إلى أبحاث أجريت عام 2016، ونُشرت تَزَامُنَاً مع الاحتفال باليوم العالمي لمكافحة التدخين، الذي تُنَظِّمه منظمة الصحة العالمية في 31 مايو من كل عام؛ لإبراز المخاطر الصحية للتدخين.

وَقَالَ الجهاز المركزي: ‘‘إن 12.6 مليون شخص، من إجمالي عدد السكان البالغ 93 مليون نسمة، مدخنون، وتمثل الفئة العمرية الأكبر من 15 عَامَاً نحو 62 في المائة من إجمالي عدد السكان، حسب “بي بي سي”.

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