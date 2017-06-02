 أوباما يشتري منزلا في واشنطن بـ8.1 مليون دولار | صحيفة تواصل الالكترونية

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أوباما يشتري منزلا في واشنطن بـ8.1 مليون دولار

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أوباما يشتري منزلا في واشنطن بـ8.1 مليون دولار

تواصل – وكالات:

اشترى الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما وزوجته ميشيل، منزلا في العاصمة الأمريكية واشنطن بلغت قيمته 8.1 مليون دولار.

وقال بيان صادر عن كيفن لويس، المتحدث باسم عائلة أوباما، إن العائلة اشترت المنزل الذي كانت تؤجره منذ نهاية ولاية أوباما الرئاسية في يناير الماضي في حي كالوراما بواشنطن.

وأوضح البيان أن عائلة أوباما وجدت أن شراء المنزل منطقي أكثر من دفع إيجاره، خاصة أن العائلة ستبقى في واشنطن لعامين ونصف العام.

وكان أوباما قد قال في لقاء تلفزيوني إن العائلة ستظل في واشنطن إلى أن تنهي الأبنة الصغرى ساشا (15 عاما)، مدرستها الثانوية.

ويعد حي كالوراما من الأحياء الراقية التي يقطنها الأغنياء في واشنطن، وتعيش فيه أيضا ابنة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إيفانكا مع زوجها مستشار ترامب جاريد كوشنر وأطفالهما الثلاثة، ووزير الخارجية الأمريكي ريكس تيلرسون، والمدير التنفيذي لشركة أمازون جيف بيزوس.

ويعود تاريخ البيت الذي اشتراه أوباما إلى عشرينات القرن الماضي، وتصل مساحته إلى 760 مترا مربعا، ويضم 9 غرف.

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