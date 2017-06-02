 «الكهرباء»: إيقاف بناء 2676 وحدة إسكان بالرياض | صحيفة تواصل الالكترونية

«الكهرباء»: إيقاف بناء 2676 وحدة إسكان بالرياض

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«الكهرباء»: إيقاف بناء 2676 وحدة إسكان بالرياض

تواصل – الرياض:

أوقفت الشركة السعودية للكهرباء مشروع بناء 2676 وحدة بإسكان الرياض الواقع في شمال مطار الملك خالد الدولي، وذلك بسبب أعمال الكهرباء في الموقع، الأمر الذي أجبر المواطنين المستحقين التوقف عن البناء بإيعاز من الوزارة دون موعد محدد لاستئناف عملية البناء.
وأكد مستشار وزير الإسكان المشرف العام على وكالة وزارة الإسكان للدعم السكني والفروع الأمير سعود بن طلال بن بدر – وفقا لـ”الوطن” – أن توقف المشروع جاء بسبب إصلاحات الأعمال الكهربائية، موضحا أنه من شروط الشركة لكي تعمل على إطلاق التيار ضرورة إخلاء المنطقة وعدم البناء حتى يتم إطلاق الكهرباء مجددا.
فيما يخص الموعد المحدد لإطلاق التيار واستكمال المشروع، أفاد مستشار وزير الإسكان، أن إطلاق التيار لأكثر من 2000 قطعة يجب أن تتم تحت دراسة مكثفة للموقع، مبينا أن هناك تواصلا مستمرا مع الشركة السعودية للكهرباء لإنهاء الإصلاحات قبل نهاية شهر رمضان المبارك.

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