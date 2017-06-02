 الشرطة الأوروبية تطلق موقع صور لتحديد مرتكبي جرائم جنسية ضد الأطفال | صحيفة تواصل الالكترونية

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الشرطة الأوروبية تطلق موقع صور لتحديد مرتكبي جرائم جنسية ضد الأطفال

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الشرطة الأوروبية تطلق موقع صور لتحديد مرتكبي جرائم جنسية ضد الأطفال

تواصل – وكالات:

أَطْلَقَتْ وكالة الشرطة في أوروبا (يوروبول) موقعاً جديداً على الإنترنت يعرض صوراً لأشياء وأماكن ظهرت في مشاهد اعتداء جنسي على الأطفال في محاولة للوصول إلى الجناة والضحايا.

وتأمل “يوروبول” في أن يثير نشر تفاصيل دقيقة، مثل شعار مطبوع على حقيبة، أو زجاجة الشامبو، اهتمام أَي شخص وتجعله يتعرف على هوية الضالعين في الجريمة، ويتصل بالشرطة لتقديم معلومات دون الكشف عن هويته، سواء من خلال الموقع أو التواصل الاجتماعي.

وَقَالَ ستيفن ويلسون، رئيس مركز الجريمة الإِلِكْتُرُونِية EC3، إن الأشياء العادية يمكن أن توفر في بعض الأحيان خيطاً فَعَّالاً يقود إلى حل ألغاز الجرائم.

وَقَالَ ويلسون لوكالة فرانس برس: “نتطلع إلى تحديد أجزاء معينة، أو موادّ خَاصَّة قد تكون مميزة في منطقة معينة في العالم، أو في بلد معين، أو حتى في بلدة أو قرية معينة”.

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