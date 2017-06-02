«محكمة جدة» تتمسك بالقصاص من قاتل فتاة السامر

تواصل – جدة:

تمسكت المحكمة العامة في جدة بقرارها القاضي بالقتل قصاصًا لقاتل “فتاة السامر” في الجريمة البشعة التي شغلت الرأي العام قبل أربع سنوات (مايو 2013).

وجاء الحكم الثاني مشتملا على نفس العقوبة الأولى بعدما نظرت المحكمة في القضية للمرة الثانية بناء على قرار محكمة الاستئناف التي اعترضت على الحكم الأول الذي قضى بالقتل للقاتل والسجن خمس سنوات لشقيقه الذي ساعده في التخلص من جثة المجني عليها ليحملاها في مركبته وإلقائها على أحد الأرصفة.

ووفق حيثيات الحكم الثاني، فإن المحكمة بررت قرارها بتوفر شروط القصاص بعد أن ثبت لديها قيام المدان الأول بقتل المجني عليها عمدًا وعدوانًا، وذلك بضربها ضربات عدة تسببت في وفاتها، لكن المحكمة هذه المرة لم تبت في مصير عقوبة شقيق القاتل، وأرجأت الحكم عليه. بحسب “عكاظ”

وتعود تفاصيل الجريمة إلى منتصف أبريل 2013 ،عندما عثرت الأجهزة الأمنية على جثة فتاة ملقاة في حي السامر، وبدت عليها آثار كدمات متعددة وحروق على جسدها وضربة بالرأس، ونجحت الجهات المختصة في التعرف على هوية الفتاة التي اتضح أن أسرتها تقيم خارج جدة.

وبعد البحث والتحري تم التوصل إلى المتهم الرئيسي في القضية واتضح أنه في العقد الثالث من عمره، فيما تم اتهام شقيقه بالمشاركة في الجريمة.

واعترف المتهم بأنه احتجز الفتاة لمدة شهر، ثم قتلها عمدًا وعدوانًا بضربها حتى فارقت الحياة، واتهم أيضا بالاعتداء على سائق المجني عليها وسلبه محفظة نقوده.