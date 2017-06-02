 تقرير: الحكومة تحملت 5.3 مليار ريال قروضاً عقارية عن 44 ألف مواطن متوفى | صحيفة تواصل الالكترونية

احدث الأخبار

أمير القصيم يشارك أبناء التربية الاجتماعية ببريدة الإفطار في قصره إمام المسجد النبوي: الإفلاس الحقيقي يكون بالتهاون بحقوق المخلوقين وظلمهم بشتى أنواع الظلم خطيب الحرم: ارفعوا أكف الضراعة إلى الله أن ينصر المستضعفين والمشردين والمضطهدين «الكهرباء»: إيقاف بناء 2676 وحدة إسكان بالرياض «محكمة جدة» تتمسك بالقصاص من قاتل فتاة السامر ولي العهد: أجهزة الأمن على جاهزية تامة لمواجهة أي ظرف طارئ قد يحدث خلال موسم العمرة الأرصاد: توقع استمرار الرياح المثيرة للأتربة والغبار على مناطق المملكة ذوو الاجتياجات الخاصة على إفطار «الداخلية».. وبشريات جديدة لهم مضطرب نفسياً يتسبب في إفطار سكان حي بـ«المدينة» قبل الأذان بـ5 دقائق بالأسماء.. اعتماد حركة نقل 198 قائداً ووكيلاً مدرسياً بـ«تعليم عسير» بعد إصابة مقيم بـ«كورونا».. «الصحة» تكشف حقيقة إغلاق طوارئ «سعود الطبية» «الفوزان»: جهات استخباراتية أعرفها وراء الهجوم عليّ (فيديو)

تقرير: الحكومة تحملت 5.3 مليار ريال قروضاً عقارية عن 44 ألف مواطن متوفى

0
تقرير: الحكومة تحملت 5.3 مليار ريال قروضاً عقارية عن 44 ألف مواطن متوفى

تواصل – الرياض:

تحملت الحكومة قروضاً عقارية بأكثر من 5.3 مليار ريال، كانت مستحقة على مُتَوَفَّيْن سعوديين لمصلحة صندوق التنمية العقارية خلال آخر سبع سنوات من الفترة 2010 إلى 2016.

ووَفْقَاً لتقرير نشرته صحيفة “الاقتصادية” استند إلى بيانات صندوق التنمية العقارية، بلغ عدد من تم إعفاؤهم من القروض العقارية للصندوق بسبب الوفاة، نحو 44.43 ألف مواطن.

يُشَارُ إلى أن المبلغ الذي تم تحمله يفوق 5.3 مليار ريال؛ نظراً لأن ثلاث دفعات من الإعفاء لم يذكر خلالها حجم المبلغ الذي تحملته الدولة، ويبلغ مجموع الذين تم إعفاؤهم ضمن هذه الدفعات الثلاث نحو 12.78 ألف مواطن، يشكلون نحو 29 في المائة من العدد الإجمالي الذي تم إعفاؤه؛ مَا يُشِير إلى أن المبلغ الذي تم تحمله أكثر من 5.3 مليار ريال.

وتطورت أعداد الذين تم إعفاؤهم والمبالغ التي تم تحملها عنهم على النحو التالي: في عام 2010 وما قبلها تم إعفاء 6512 مُوَاطِنَاً بما قيمته 659 مليون ريال، ثم في عام 2011 تم إعفاء 21073 مُوَاطِنَاً بما قيمته 1.61 مليار ريال، بزيادة 14563 مُوَاطِنَاً “224 في المائة”، و949 مليون ريال “144 في المائة” عن عام 2010.

شاهد ايضا

الخثلان: لا يجوز نشر مقاطع المشاجرات بين المسلمين

الخثلان: لا يجوز نشر مقاطع المشاجرات بين المسلمين

إمام المسجد النبوي: الإفلاس الحقيقي يكون بالتهاون بحقوق المخلوقين وظلمهم بشتى أنواع الظلم

إمام المسجد النبوي: الإفلاس الحقيقي يكون بالتهاون بحقوق المخلوقين وظلمهم بشتى أنواع الظلم

خطيب الحرم: ارفعوا أكف الضراعة إلى الله أن ينصر المستضعفين والمشردين والمضطهدين

خطيب الحرم: ارفعوا أكف الضراعة إلى الله أن ينصر المستضعفين والمشردين والمضطهدين

الشعلان: 9 آلاف طن أرز يستهلكها المواطنون يومياً في رمضان

الشعلان: 9 آلاف طن أرز يستهلكها المواطنون يومياً في رمضان

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>