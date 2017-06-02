تقرير: الحكومة تحملت 5.3 مليار ريال قروضاً عقارية عن 44 ألف مواطن متوفى

تواصل – الرياض:

تحملت الحكومة قروضاً عقارية بأكثر من 5.3 مليار ريال، كانت مستحقة على مُتَوَفَّيْن سعوديين لمصلحة صندوق التنمية العقارية خلال آخر سبع سنوات من الفترة 2010 إلى 2016.

ووَفْقَاً لتقرير نشرته صحيفة “الاقتصادية” استند إلى بيانات صندوق التنمية العقارية، بلغ عدد من تم إعفاؤهم من القروض العقارية للصندوق بسبب الوفاة، نحو 44.43 ألف مواطن.

يُشَارُ إلى أن المبلغ الذي تم تحمله يفوق 5.3 مليار ريال؛ نظراً لأن ثلاث دفعات من الإعفاء لم يذكر خلالها حجم المبلغ الذي تحملته الدولة، ويبلغ مجموع الذين تم إعفاؤهم ضمن هذه الدفعات الثلاث نحو 12.78 ألف مواطن، يشكلون نحو 29 في المائة من العدد الإجمالي الذي تم إعفاؤه؛ مَا يُشِير إلى أن المبلغ الذي تم تحمله أكثر من 5.3 مليار ريال.

وتطورت أعداد الذين تم إعفاؤهم والمبالغ التي تم تحملها عنهم على النحو التالي: في عام 2010 وما قبلها تم إعفاء 6512 مُوَاطِنَاً بما قيمته 659 مليون ريال، ثم في عام 2011 تم إعفاء 21073 مُوَاطِنَاً بما قيمته 1.61 مليار ريال، بزيادة 14563 مُوَاطِنَاً “224 في المائة”، و949 مليون ريال “144 في المائة” عن عام 2010.