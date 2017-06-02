 المفتي منتقداً «متتبعي الرخص الرمضانية»: يبحثون عن الفتاوى السهلة | صحيفة تواصل الالكترونية

المفتي منتقداً «متتبعي الرخص الرمضانية»: يبحثون عن الفتاوى السهلة

0
المفتي منتقداً «متتبعي الرخص الرمضانية»: يبحثون عن الفتاوى السهلة
سماحة المفتي

 

تواصل- الرياض:

انتقد مفتي عام المملكة الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله آل الشيخ، المستفتين الباحثين عن الفتاوى الأسهل من خلال سؤال عدد من العلماء وانتقاء ما يناسبهم وترك غيرها.

وقال المفتي، “إن الأصل في المسلم أن يسأل عن حكم الله ورسوله صلى الله عليه وسلم في جميع المسائل التي يحتاج سواء في العبادات أو المعاملات، مع تحري موافقة أدلة الشريعة، لا أن يبحث عن الفتاوى اليسيرة والسهلة وينتقيها انتقاء”، لـ”عكاظ”.

وأوضح أنه في حال أشكل على المسلم أمر، أو أراد أن يعرف حكم مسألة من المسائل “فعليه أن يسأل من يثق في علمه ودينه من العلماء المعروفين الموثوقين، وأن يأخذ بما يفتيه ذلك العالم”.

وحذر المفتي من سؤال أكثر من عالم في مسألة واحدة بغرض اختيار الأسهل وتتبع الرخص، مشيرا إلى أنه “لا ينبغي للمستفتي أن يختار الأسهل والأيسر من أقوال العلماء، وأن يتتبع رخصهم لمجرد أنها أنسب له”.

شاهد ايضا

«الكهرباء»: إيقاف بناء 2676 وحدة إسكان بالرياض

«الكهرباء»: إيقاف بناء 2676 وحدة إسكان بالرياض

«محكمة جدة» تتمسك بالقصاص من قاتل فتاة السامر

«محكمة جدة» تتمسك بالقصاص من قاتل فتاة السامر

الرياض.. الإطاحة بلصوص سرقوا سيارات في نهار رمضان (فيديو)

الرياض.. الإطاحة بلصوص سرقوا سيارات في نهار رمضان (فيديو)

ولي العهد: أجهزة الأمن على جاهزية تامة لمواجهة أي ظرف طارئ قد يحدث خلال موسم العمرة

ولي العهد: أجهزة الأمن على جاهزية تامة لمواجهة أي ظرف طارئ قد يحدث خلال موسم العمرة

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>