مصر.. حكم باعدام مغتصب رضيعة عمرها 20 شهرا

وكانت الشرطة قد ألقت القبض على المتهم، يوم 24 مارس، بعد أن قالت والدة الطفلة إنه اختطف ابنتها (20 شهرا)، واغتصبها، مما تسبب في إصابتها بنزيف.

قررت محكمة مصرية الحكم بإعدام رجل أدين باغتصاب طفلة لم تبلغ عامها الثاني من العمر، في واقعة هزت الرأي العام وأثارت غضبا شعبيا كبيرا.

وأحالت المحكمة، في وقت سابق، أوراق الرجل الذي يبلغ من العمر 35 عاما إلى المفتي، لاستطلاع رأيه تمهيدا للحكم بإعدام المتهم.

ورأي المفتي في أحكام الإعدام التي تقرر محاكم الجنايات بمصر إصدارها استشاري، لكن طلبه واجب قانونا.

وطالب كثير من الغاضبين بإعدام الرجل الذي يحق له الطعن على الحكم أمام محكمة النقض، أعلى محكمة مدنية مصرية، ولمحكمة النقض أن تؤيد الحكم أو تلغيه وتأمر بإعادة المحاكمة.

وقال المحامي طارق العوضي، الموكل من أسرة الطفلة لوكالة “رويترز”: “أتمنى تأييد الحكم ليطمئن المجتمع إلى وجود الردع”.