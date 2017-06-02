 «المخلافي»: الانقلابيون سبب معاناة الشعب اليمني.. والحرب فُرضت علينا | صحيفة تواصل الالكترونية

«المخلافي»: الانقلابيون سبب معاناة الشعب اليمني.. والحرب فُرضت علينا

0
«المخلافي»: الانقلابيون سبب معاناة الشعب اليمني.. والحرب فُرضت علينا

تواصل – واس:

أكد نائب رئيس الوزراء اليمني، وزير الخارجية عبد الملك المخلافي، استعداد الحكومة ‏الشرعية لعمل كل ما من شأنه أن يخفف من معاناة الشعب اليمني وإحلال السلام وفق ‏المرجعيات والتعاون مع المبعوث الأممي إلى اليمن إسماعيل ولد الشيخ في هذا الشأن.

وأشار المخلافي، خلال تلقيه اتصالًا هاتفيًا من المدير الإقليمي لليونيسيف في الشرق الأوسط ‏وشمال إفريقيا جيرت كابليري، إلى أن معاناة اليمنيين ناجمة عن الحرب التي فرضها ‏الانقلابيون على اليمن مما فاقم الوضع الإنساني.

وأضاف أن الحرب القائمة في البلاد لم تكن ‏خيارًا للحكومة وإنما فرضت على الشعب من خلال مليشيا استولت على الدولة وغزت المدن ‏ونهبت ودمرت المنشآت.‏

شاهد ايضا

شاهد.. عقار ضخم يميل على آخر ويثير الفزع في مصر

شاهد.. عقار ضخم يميل على آخر ويثير الفزع في مصر

«ترامب» يعلن الانسحاب من اتفاق باريس للمناخ: لا يصب في صالح أمريكا

«ترامب» يعلن الانسحاب من اتفاق باريس للمناخ: لا يصب في صالح أمريكا

اليمن.. الميليشيات الانقلابية تمنع صلاة التراويح في المساجد بقوة السلاح

اليمن.. الميليشيات الانقلابية تمنع صلاة التراويح في المساجد بقوة السلاح

مغردون: «غرابيب سود» مسلسل حافل بالافتراءات والأكاذيب عن حَفَظة كتاب الله و«جهاد النكاح» فِرية إيرانية

مغردون: «غرابيب سود» مسلسل حافل بالافتراءات والأكاذيب عن حَفَظة كتاب الله و«جهاد النكاح» فِرية إيرانية

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>