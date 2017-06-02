«المخلافي»: الانقلابيون سبب معاناة الشعب اليمني.. والحرب فُرضت علينا

تواصل – واس:
أكد نائب رئيس الوزراء اليمني، وزير الخارجية عبد الملك المخلافي، استعداد الحكومة الشرعية لعمل كل ما من شأنه أن يخفف من معاناة الشعب اليمني وإحلال السلام وفق المرجعيات والتعاون مع المبعوث الأممي إلى اليمن إسماعيل ولد الشيخ في هذا الشأن.
وأشار المخلافي، خلال تلقيه اتصالًا هاتفيًا من المدير الإقليمي لليونيسيف في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا جيرت كابليري، إلى أن معاناة اليمنيين ناجمة عن الحرب التي فرضها الانقلابيون على اليمن مما فاقم الوضع الإنساني.
وأضاف أن الحرب القائمة في البلاد لم تكن خيارًا للحكومة وإنما فرضت على الشعب من خلال مليشيا استولت على الدولة وغزت المدن ونهبت ودمرت المنشآت.