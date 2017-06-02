«المخلافي»: الانقلابيون سبب معاناة الشعب اليمني.. والحرب فُرضت علينا

تواصل – واس:

أكد نائب رئيس الوزراء اليمني، وزير الخارجية عبد الملك المخلافي، استعداد الحكومة ‏الشرعية لعمل كل ما من شأنه أن يخفف من معاناة الشعب اليمني وإحلال السلام وفق ‏المرجعيات والتعاون مع المبعوث الأممي إلى اليمن إسماعيل ولد الشيخ في هذا الشأن.

وأشار المخلافي، خلال تلقيه اتصالًا هاتفيًا من المدير الإقليمي لليونيسيف في الشرق الأوسط ‏وشمال إفريقيا جيرت كابليري، إلى أن معاناة اليمنيين ناجمة عن الحرب التي فرضها ‏الانقلابيون على اليمن مما فاقم الوضع الإنساني.

وأضاف أن الحرب القائمة في البلاد لم تكن ‏خيارًا للحكومة وإنما فرضت على الشعب من خلال مليشيا استولت على الدولة وغزت المدن ‏ونهبت ودمرت المنشآت.‏