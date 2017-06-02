مؤسس «آندرويد» يكشف عن هاتف جديد.. مواصفاته ثورية

تواصل – وكالات:

كشف أندي روبن Andy Rubin، مؤسّس نظام أندرويد وشركة Essential، عن هاتف شركته الجديدة الأول والذي حمل اسم Essential PH-1، وهو هاتف بتصميم عصري.

وتمتد شاشة الهاتف على كامل الوجه الأمامي، وهي بحجم 5.71 بوصة بدقّة QHD، باستثناء مساحة صغيرة جدًا في الجزء العلوي مُخصّص للكاميرا فقط. أما هيكل الجهاز فهو مصنوع من التيتانيوم، مع وجه خلفي من السيراميك، وطبقة من الزجاج لحماية الشاشة وفق تقنية Gorilla Glass 5.

ويعمل Essential PH-1 بمعالج سناب دراغون 835 وذواكر وصول عشوائي -رام- بمساحة 4 غيغابايت، مع مساحة تخزين داخلية تصل إلى 128 غيغابايت.

ويحمل الوجه الخلفي للجهاز كاميرا مزدوجة بدقة 13 ميغابيكسل تسمح بالتقاط الصور بأعلى دقّة مُمكنة، مع إمكانية تسجيل الفيديو بدقة 4k. كما يحمل نفسه الوجه مُستشعر البصمة، وفوقه منفذ مزدوج للطاقة (Power Pin)، وهو منذ يسمح للمستخدم بوصل بعض المُلحقات على غرار كاميرا قادرة على التصوير بزاوية 360 درجة من إنتاج الشركة نفسها.

أما الكاميرا الأمامية فهي بدقّة 8 ميغابيكسل قادرة أيضًا على تسجيل الفيديو بدقّة 4K. كما زوّد الجهاز بأربعة مُكبّرات للصوت، وبطارية باستطاعة تصل إلى 3040 ميلي أمبير.

وتخلّت الشركة عن منفذ السمّاعات 3.5mm، لكنها في المُقابل وفّرت منفذ USB-C مع مُحوّل لوصل السمّاعات العادية.

ويتوفّر الجهاز بسعر يبدأ من 699 دولار أمريكي في الولايات المتحدة الأمريكية، وهو متوفّر بأربعة ألوان هي الأسود، والرمادي، والأبيض، والأخضر الداكن كذلك. وسيعمل بنظام أندرويد أيضًا.