8 نصائح لتخليص الجسم من السموم في رمضان

تواصل – وكالات:

رمضان فرصة حقيقية لتنقية الجسم من السموم، حسبما أكد خبراء الصحة، حيث تؤدي ساعات الصيام طوال النهار في تنقية الجسم من السموم، وتعزيز المناعة وصحة الإنسان.

وأوضحت عدد من الدراسات الطبية أن الأطفال عند ولادتهم، يتعرضون بالفعل للمواد الكيميائية السامة، وذلك نتيجة انتشار المواد الكيمائية والحرائق والقمامة في أماكن كثيرة.

ووفقا لموقع” everydayhealth” فإن العلماء ألقوا نظرة على المواد اليومية الخاصة بنا بما في ذلك الأغذية المعلبة التي وضعت السموم فى أجسادنا، ونصح الخبراء ببعض الطرق للتخلص من السموم على النحو التالي:

1- تجنب المواد الكيمائية أهمها مواد “الفثالات، المبيدات، بارابين الميثيل، التريكلوسان، الصوديوم لوريل سولفاتيل، والمعادن التي يمكن أن تكون ضارة عندما تتراكم، مثل الألومنيوم والقصدير، والزئبق”.

2- تجنب بعض السموم بمستحضرات التجميل والشامبو من خلال قراءة التعليمات على العلب والتأكد من عدم احتوائها على مواد كيمائية خطيرة.

3- الاعتماد على المواد العضوية لتجنب المبيدات المفرطة في الأنظمة الغذائية بشكل خاص .

4- ضبط عادات الأكل من خلال تقليل كمية الدهون الحيوانية والإكثار من الخضروات والفاكهة، وشرب المزيد من المياه .

5- الحذر من الدهون لزيادة نسبة السموم في الجسم بالإضافة على زيادة الوزن.

6- محاربة الشركات من خلال التحذير بالمنتجات الخاطئة التي تستخدمها وتضر الصحة العامة.

7- تناول معظم السعرات الحرارية كل يوم من الحبوب الغنية بالألياف مثل (الأرز البني، الكينوا، الخ) الخضروات والبروتينات الخالية من الدهون (مثل الفاصوليا والتونة) توفر هذه الأطعمة كلها خشونة كافية لتحسين عملية الهضم.

8- عدم الإفراط في الوجبات لاسيما في السحور والإفطار في رمضان، والإكثار من الألياف في الوجبات الغذائية.