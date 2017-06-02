 شاهد.. عقار ضخم يميل على آخر ويثير الفزع في مصر | صحيفة تواصل الالكترونية

شاهد.. عقار ضخم يميل على آخر ويثير الفزع في مصر

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تواصل – فريق التحرير:

لا تزال منطقة “الأزاريطة” بالإسكندرية، شمال جمهورية مصر العربية، تعيش لحظات تحبس الأنفاس، حيث يشرع عشرات العمال في عملية هدم حذر (يدويا) لعقار مكون من 12 طابقا، بعد ميله على عقار آخر بشكل مفاجئ، مما أثار الفزع في نفوس سكان المنطقة.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو للعقار المائل، يظهر ميله بزاوية مخيفة على العقار المقابل له، مما استدعى السلطات لسرعة إخلائه، والعقارات المجاورة له، وقطع الكهرباء والمياه والغاز عنه، تمهيدا لهدمه.

ونقلت وسائل إعلام مصرية عن محافظ الإسكندرية قوله إن العقار المذكولا، صدر له قرار إزالة من قبل، لتهالك أساساته، لكنه لم ينفذ.

ولم تحدث وفيات أو إصابات جراء الحادث.

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