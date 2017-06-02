سجن 4 تونسيين أكلوا ودخنوا في نهار رمضان

تواصل – وكالات:

قضت محكمة تونسية في ولاية بنزرت، شمال شرق البلاد، بسجن أربعة أشخاص، جراء أكلهم وتدخينهم نهارا في شهر رمضان، وجهرهم بذلك داخل حديقة عامة.

وأورد الناطق الرسمي باسم النيابة العامة في بنزرت، أن المفطرين الأربعة “اعتدوا على الآداب العامة” بعدما “أكلوا ودخنوا في حديقة عمومية في حركة استفزازية خلال شهر رمضان في دولة ينص دستورها (في فصله الأول) على أن الاسلام دينها”.

من ناحيته، ذكر منجي بولعراس رئيس النيابة العامة بمحكمة بنزرت الابتدائية، أن المفطرين الأربعة أثاروا غضب السكان في مدينة بنزرت، مما استوْجب تدخل الشرطة وإحالتهم إلى المحكمة.