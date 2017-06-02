«مؤثر».. رجل الأعمال عبدالمحسن المقرن: هذه حكايتي مع والدي في آخر أيام حياته

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روى رجل الأعمال عبد المحسن المقرن موقفا مؤثرا، قال إنه علمه الكثير خلال الأيام الأخيرة في حياة والده، رحمه الله.

وقال “المقرن”، خلال لقاء إعلامي بفضائية “المجد” إن الوالد ألم به تعب شديد بشكل مفاجئ، فذهبوا به إلى المستشفى، ومكث هناك عددا من الأيام، كان الجميع يتناوب على زيارته، بداية من أبنائه، ثم الموظفين الذين تم تكليفهم بعد ذلك بالمبيت معه بالمستشفى، وكان يعاملهم كأبنائه.

ويستكمل: “في أحد الأيام كنت اقف خلف الطبيب وهو يتحدث مع أحد أقاربي عن حالة الوالد، ولما سأله قريبنا عن إمكانية تحسن صحة الوالد، إذا تم نقله للعلاج خارج المملكة، فأخبره الطبيب بأن حالته متأخرة، وأنه سيعيش شهرين فقط أو ثلاثة تقريبا، بعد مشيئة الله، ولم ينتبه الطبيب ولا قريبي أنني كنت اقف خلفهم”.

ويردف “المقيرن”: “هذا اليوم كان فارقا في حياتي، حيث امتلأت مشاعري بالحزن، لكنني شعرت أيضا بالمسئولية الشديدة، خاصة بعد مشاهدتي لوالدي، رحمه الله، وهو يبتسم للجميع، ويدعو الله، ثم أذهب إلى البيت فأجد أمي متفائلة وتدعو الله بالشفاء، فشعرت بمشاعر متعددة، لكنها في النهاية علمتني الكثير”.

واختتم رجل الأعمال كلامه بالقول إن موقف والده علمه قيمة المسئولية، وقيمة الثقة في الله والتفاؤل به، وهي المبادئ التي ظل يسير عليها خلال تجارته وعمله.