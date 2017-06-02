«ترامب» يعلن الانسحاب من اتفاق باريس للمناخ: لا يصب في صالح أمريكا

تواصل – وكالات:

أَعْلَنَ الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أَمْس الخميس، انسحاب الولايات المتحدة من اتفاق باريس حول المناخ؛ الأَمْر الذي كان وعد به خلال حملته الانتخابية تحت شعار الدفاع عن الوظائف الأمريكية.

وَقَالَ ترامب “اعتباراً من اليوم، ستكف الولايات المتحدة عن تنفيذ مضمون اتفاق باريس، ولن تلتزم بالقيود المالية والاقتصادية الشديدة التي يفرضها الاتفاق على بلادنا”، بِحَسَبِ ‘‘وكالة الأنباء الفرنسية‘‘.

وأَضَافَ ترامب، في كلمة ألقاها في حديقة البيت الأبيض، أن اتفاق باريس، لا يصب في صالح الولايات المتحدة، لَافِتَاً إلى أن الاتفاق الراهن ليس حازماً بما يكفي مع الصين والهند.

وتابع، لقد انتخبت لتمثيل سكان بيتسبورج وليس باريس، مؤكداً أنه يرفض أَي شيء يمكن أن يقف في طريقنا، لإنهاض الاقتصاد الأمريكي.