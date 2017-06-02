 بلدية «حفر الباطن» تتلف 2 طن مواد غذائية فاسدة | صحيفة تواصل الالكترونية

بلدية «حفر الباطن» تتلف 2 طن مواد غذائية فاسدة

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بلدية «حفر الباطن» تتلف 2 طن مواد غذائية فاسدة

تواصل – واس:

أتلفت بلدية محافظة حفر الباطن ممثلة بإدارة صحة البيئة أكثر من 2 طن من المواد الغذائية الفاسدة؛ بسبب سوء التخزين في منزل سكني وتعرضها لأشعة الشمس.

وَأَكَّدَ رئيس بلدية محافظة حفر الباطن، المهندس محمد الحسيني، أن البلدية لا تألو جهداً في مُتَابَعَة ومراقبة كل الأمور المتعلقة بالصحة العامة طوال أَيَّام العام وخُصُوصَاً في شهر رمضان المبارك، دَاعِيَاً المواطنين والمقيمين في نطاق خدمات بلدية المحافظة للإبلاغ عن الشَكَاوَى والملاحظات المتعلقة بالصحة العامة من خلال التواصل على الرقم الموحد 940 عبر نظام بلاغاتي التفاعلي بأمانة المنطقة الشرقية.

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