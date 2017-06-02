موتورولا تطلق هاتفها الجديد «Z2 Play».. بهذه المواصفات (صور)

تواصل – وكالات:

تواصل موتورولا شغفها بالهواتف الذكية متعددة الاستعمالات مع سلسلة Moto Z، حيث أَطْلَقَتْ هاتفها Z2 Play متوسط المواصفات الذي تم تعديل مواصفاته الفنية ليكون بسعر معقول.

يَأْتِي الهاتف بمعالج سناب دراجون 626 مع معالج رسوميات Adreno 506، ويتوفر بخيارين من الذاكرة العشوائية 3 و4 جيجابايت مع خيارين من التخزين 32 و64 جيجابايت مع دعم بطاقات الذاكرة الخارجية.

شاشة الهاتف بقياس 5.5 بوصة بالدقة الكاملة 1080p من نوع أموليد. ويحمل من الخلف كاميرا بدقة 12 جيجابكسل بفتحة عدسة f.17، وحجم البكسل 1.4um، في حين أَضَافَتْ فلاش أَيْضَاً للكاميرا الأمامية بدقة 5 جيجابكسل.

تم تخفيض سعة بطارية الهاتف إلى 3000 ميلي أمبير، حيث توضح الشركة أنها تكفي للتشغيل حتى 30 ساعة من الاستخدام المتوسط.

واعتمدت موتورولا على منفذ USB – C، ويعمل الهاتف بنظام أندرويد نوجا 7.1.1 وسيتوفر بسعر 499 دولاراً للنسخة الأكبر وبألوان الرمادي، الأزرق، الذهبي هذا الصيف.

ويدعم هاتف موتورولا الجديد إضافة الملحقات مثل قطعة التحكم بالألعاب GamePad التي تباع منفصلة بسعر 80 دولاراً، وتجعلك تتحكم بشكل أفضل بالألعاب عبر إضافة أزرار حقيقية، والاستفادة من الشاشة بالكامل لعرض اللعبة بدلاً من الأزرار عليها.

أيضاً من الملحقات التي يمكن إضافتها سماعات JBL الاحترافية الخارجية بسعر 80 دولاراً أيضاً.

وهناك حزمة الشحن TurboPower Pack بمبلغ 80 دولاراً و 40 دولاراً لقطعة الشحن اللاسلكي. تمكّن هذه القطعة من شحن نصف البطارية خلال 20 دقيقة فقط.