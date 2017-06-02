 «الفوزان»: جهات استخباراتية أعرفها وراء الهجوم عليّ (فيديو) | صحيفة تواصل الالكترونية

«الفوزان»: جهات استخباراتية أعرفها وراء الهجوم عليّ (فيديو)

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تواصل – فريق التحرير:

كشف أستاذ الفقه المقارن بالمعهد العالي للقضاء، الشيخ عبدالعزيز الفوزان، مساء اليوم الخميس، أن الهجوم الذي تعرَّض له على مواقع التواصل الاجتماعي، تقف خلفه جهات استخباراتية.

وَقَالَ “الفوزان” في لقائه ببرنامج “سر” على فضائية المجد: ‘‘إنه توجد جهات استخبارية خبيثة، تستهدف قادة دول إسلامية لهم مواقف يشكرون عليها، وتستهدف علماء أَيْضَاً ولست الوحيد، ومن وراء هذه الحملة أنا أعرفهم”.

وكان مغردون هاجموا “الفوزان” ونشروا صوراً مزورة ومقاطع فيديو مجتزأة وذلك أثناء تسلمه جائزة في احتفال أقيم في إسبانيا بمناسبة حصول قناة قرطبة العالمية الناطقة باللغة الإسبانية، التي يتحدث بها 700 مليون إِنْسَان في العالم، على جائزة الإكليل البلاتيني، وهي أكبر جائزة إعلامية في العالم؛ لدورها في تعزيز جسور التواصل الحضاري بين الثقافات.

 

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