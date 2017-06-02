بريدة.. مركز «طموح» للأيتام يكرم أبناءه المتفوقين

تواصل – راضي الزويد:

نظم مركز “طموح” للأيتام بـ”بريدة”، التابع للجمعية الخيرية لرعاية الأيتام (أبناء) حفلاً لتكريم الناجحين من أبناء المركز، في الخامس من شهر رمضان المبارك لعام 1438هـ، وذلك بحضور رئيس مجلس الجمعية الخيرية لرعاية الأيتام ببريدة عبدالرحمن البليهي، ومدير عام الجمعية سلطان الجاسر، والمشرف على المركز سفيان التركي.

افتُتح الحفل بكلمة من مدير المركز فهد المعتق، رحب خلالها بالحضور، وأثنى على النجاح والتميز الذي حققه أبناء المركز، ثم بين في كلمته أهداف المركز، وشاهد بعدها الحضور عَرْضَاً مرئياً عن أَنْشِطَة المركز وإنجازاته، إلى جانب العديد من الفقرات.