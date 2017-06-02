مكة.. دوريات الأمن بشرطة الخرمة تطيح بسارقي أغنام

تواصل – خالد قاعد الهليمة:

تَمَكَّنَتِ الدوريات الأمنية بشرطة محافظة الخرمة، بمنطقة مكة المكرمة، صباح أمس الخميس، من الإطاحة بسارقي أغنام يستقلون سيارة من نوع كامري سوداء، حيث اشتبهت بها الدوريات الأمنية أثناء قيامهم بمهام عملهم، وأثناء تفتيشهم عُثر على آثار السرقة بداخل السيارة.

وفِي وَقْتٍ سَابِقٍ، ورد بلاغ لشرطة المحافظة من أحد المواطنين، يفيد بتعرضه لسرقة أغنام، ولم يلاحظ سوى سيارة سوداء اللون دون تحديد نوعها أو رقمها، وبعرض السيارة على المدعي أفَادَ بأنها هي التي قَامَتْ بسرقته والعمل جارٍ على إحالة المتهمين إلى دائرة التحقيق والادعاء العام بحكم الاختصاص.