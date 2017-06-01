 لأكثر من ألف شخص يومياً.. «تعاوني بدر» ينظّم مشروع الإفطار الدعوي ٧ (صور) | صحيفة تواصل الالكترونية

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لأكثر من ألف شخص يومياً.. «تعاوني بدر» ينظّم مشروع الإفطار الدعوي ٧ (صور)

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لأكثر من ألف شخص يومياً.. «تعاوني بدر» ينظّم مشروع الإفطار الدعوي ٧ (صور)

تواصل – عبدالرحمن المحمادي:

يقدم المكتب التعاوني للدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بمحافظة بدر بمنطقة المدينة المُنَوَّرَة، “مشروع الإفطار الدعوي ٧”، ضمن الأنْشِطة والبرامج التي يقدمها خلال شهر رمضان المبارك، حيث يتم تقديم وجبة الإفطار طوال شهر رمضان المبارك لأكثر من (1000 شخص) يَوْمِيَّاً وذلك في قاعة الثريا.

مِنْ جَانِبِهِ، أكَّدَ مدير عام المكتب الشيخ بندر بن حامد الصبحي، أن مشروع الإفطار الدعوي ٧ يهدف إلى ترسيخ سنة التكافل الاجتماعي من خلال إطعام الطعام، وإدخال الفرح والسرور في نفوس الصائمين والمنتفعين من المشروع، ودعوة وتعليم الجاليات بأمور دينهم، إِضَافَةً إلى نشر المحبة والتعاطف بين المسلمين من خلال المشروع، الذي يشتمل كذلك على أنشطة متنوعة وبرامج تتضمن الكثير من المناشط والفعاليات المصاحبة التي تتمثل في كلمات ودروس دعوية بلغات مختلفة منها: الجالية الأردية، والجالية البنغالية، والجالية الفلبينية.

ويستضيف الملتقى عَدَدَاً من غير المسلمين ليشاركوا في وجبة الإفطار، ويشرح لهم عَدَدَاً من محاسن الإسلام ليرغبوا في الدخول لدين الله تبارك وتعالى، وتختتم البرامج برحلات العمرة اليومية التي يتكفل بها عدد من المحسنين، وقدم شكره لكل الداعمين لِهَذَا العمل الخيري.

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