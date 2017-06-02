رسالة لـ«طيار مدني سعودي»: لهذه الأسباب لا يمكن أن تعمل المرأة في مهنة الطيران

تواصل – محمد المقصّي:
استنكر الطيار السعودي الكابتن عبدالله السعدي، إعلان الخطوط الجوبة السعودية عن ابتعاث 30 فتاة لدراسة الطيران، لتصبحن طيارات، معتبرا أنه أمر لا يتناسب مع تقاليد المرأة الشرقية عموما، علاوة على شبهة مخالفته للشرع.
وقال “السعدي”، في رسالة بعث بها إلى معالي المهندس خالد الجاسر، مدير عام الخطوط السعودية ‘‘إنه يتحدث، بحكم خبرته في مجال العمل كطيار لمدة 30 عاما، مؤكدا أنه تفاجأ بهذا القرار‘‘.
وأضاف، لن أتكلم من الناحية الشرعية والسفر بدون محرم والخلوة في الطائرة، لأن هذا المجال له أناسه المتخصصين من الفقهاء والعلماء، لكني سأتكلم عن طبيعة مهنة الطيران، وما نلاقيه نحن الرجال فيها من صعاب على المستوى الاجتماعي، والفترات الطويلة التي نبعد فيها عن زوجاتنا وعن أبنائنا وبناتنا وعن أصحابنا وعن أهلنا.
وتابع، فكيف بالغد عندما تكون الفتاه السعودية طيارة، من يهتم ببيتها ومن يهتم بأطفالها ، مهنة الطيران لا تنفع للفتاة المسلمة التي تريد أن تعيش حياة الاستقرار والأمومة”.
وأكمل قائلاً: “درست مع نساء يعملن في مهنة الطيران طيلة ٣٠ عاما، فوجدت منهن المسترجلة، والنوع الآخر مشتتة لا زوج ولا أطفال ولا يوجد حياة استقرار، بل حياة شقاء وسعي وراء المادة، وبعضهن استسلمن للواقع”.
وأردف، استبشرنا خيرا بخبر ابتعاث 3 آلاف شاب سعودي لدراسة الطيران، واليوم معاهد الطيران في العالم كله يزدحم بالشباب السعودي الذي يدرس هذا التخصص، لذلك أتمنى من معاليكم إلغاء قرار ابتعاث الفتيات، ودعوهن يبدعن في مجالات أخرى.
خلصوا الرجال؟!
ليش يحدونها لشغلة مرهقه واعصاب وتعب ومرمطة! وين حقوقها وانوثتها!
ثم هل المرأة بتكوينها الجسدي والنفسي وبقلبها قادرة على التصرف في حال الطوارئ! خلوكم من كلامنا ما يعجبكم! دارسات الغرب الي وصلوا القمر المتقدمين الي ما مثلهم اش قالت دراساتهم! اش توصلو له من دراساتهم هل المرأة تقدر مثل الرجل؟!
اش هالتقدم! هل نحن نتقدم!
الله لا يحدني اركب في طيارة تقودها امراة
وبعدين شلون نقول دستورنا القران والسنة ونعلم منهما انه لا يجوز ان تسافر المراة بدون محرم والا كل وحده بيوظفون معه محرم؟!
اللهم لا تجعلنا ممن يقولون ما يفعلون!
حسبنا الله ونعم الوكيل ونعم الوكيل
محد ضد المرأة لكن مو كذا
الله لا يحدنا