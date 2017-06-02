رسالة لـ«طيار مدني سعودي»: لهذه الأسباب لا يمكن أن تعمل المرأة في مهنة الطيران

تواصل – محمد المقصّي:

استنكر الطيار السعودي الكابتن عبدالله السعدي، إعلان الخطوط الجوبة السعودية عن ابتعاث 30 فتاة لدراسة الطيران، لتصبحن طيارات، معتبرا أنه أمر لا يتناسب مع تقاليد المرأة الشرقية عموما، علاوة على شبهة مخالفته للشرع.

وقال “السعدي”، في رسالة بعث بها إلى معالي المهندس خالد الجاسر، مدير عام الخطوط السعودية ‘‘إنه يتحدث، بحكم خبرته في مجال العمل كطيار لمدة 30 عاما، مؤكدا أنه تفاجأ بهذا القرار‘‘.

وأضاف، لن أتكلم من الناحية الشرعية والسفر بدون محرم والخلوة في الطائرة، لأن هذا المجال له أناسه المتخصصين من الفقهاء والعلماء، لكني سأتكلم عن طبيعة مهنة الطيران، وما نلاقيه نحن الرجال فيها من صعاب على المستوى الاجتماعي، والفترات الطويلة التي نبعد فيها عن زوجاتنا وعن أبنائنا وبناتنا وعن أصحابنا وعن أهلنا.

وتابع، فكيف بالغد عندما تكون الفتاه السعودية طيارة، من يهتم ببيتها ومن يهتم بأطفالها ، مهنة الطيران لا تنفع للفتاة المسلمة التي تريد أن تعيش حياة الاستقرار والأمومة”.

وأكمل قائلاً: “درست مع نساء يعملن في مهنة الطيران طيلة ٣٠ عاما، فوجدت منهن المسترجلة، والنوع الآخر مشتتة لا زوج ولا أطفال ولا يوجد حياة استقرار، بل حياة شقاء وسعي وراء المادة، وبعضهن استسلمن للواقع”.

وأردف، استبشرنا خيرا بخبر ابتعاث 3 آلاف شاب سعودي لدراسة الطيران، واليوم معاهد الطيران في العالم كله يزدحم بالشباب السعودي الذي يدرس هذا التخصص، لذلك أتمنى من معاليكم إلغاء قرار ابتعاث الفتيات، ودعوهن يبدعن في مجالات أخرى.