سجون «حائل» في رمضان.. محاضرات دعوية ومسابقات وأمسيات إنشادية

تواصل – سعود الرفاع:

انْطَلَقَتِ الفاعليات الرمضانية بسجون منطقة حائل، ممثلة بقسم التوجيه الفكري والمعنوي، بالتعاون مع مؤسسة الراجحي الخيرية بـ”حائل”.

وَقَالَ الرائد نواف بن متعب العبطان، مدير العلاقات والإِعْلَام بسجون منطقة حائل: ‘‘إن برنامج الفاعليات يشتمل على: المحاضرات الدعوية، والمسابقات الثقافية، والأمسيات الشعرية والإنشادية، بالإِضَافَة إلى جوائز وهدايا لتحفيز النزلاء للاستفادة من هذه الفاعليات المختلفة‘‘.

وتأتي هذه البرامج والأنْشِطة، امتداداً لما يقدمه القسم لنزلاء السجن على مدار العام، وبالتعاون مع العديد من الجهات ذات العلاقة.