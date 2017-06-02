 سجون «حائل» في رمضان.. محاضرات دعوية ومسابقات وأمسيات إنشادية | صحيفة تواصل الالكترونية

احدث الأخبار

مكة.. دوريات الأمن بشرطة الخرمة تطيح بسارقي أغنام «الصحة»: لم نسجل أي أمراض وبائية بين «المعتمرين».. والوضع مطمئن اليمن.. الميليشيات الانقلابية تمنع صلاة التراويح في المساجد بقوة السلاح «التعليم» تتوقع قبول 200 ألف طالب في الجامعات العام المقبل «الخدمة المدنية» تدعو (2128) مواطناً ومواطنة لاستكمال إجراءات ترشيحهم على الوظائف الصحية «مرور الرياض»: ضبط مفحط شهير قام باستئجار العديد من المركبات والتفحيط عليها عاجل: انفجار سيارة مفخخة في أحد شوارع القطيف .. (فيديو) الخدمة المدنية تدعو الخريجين للتقدم على شغل (271) وظيفة هندسية «التعليم»: إغلاق مرحلة التظلم على «النقل الخارجي» ولا توجد حركة إلحاقية بالصور.. اكتمال 88% من أعمال الإنشاء بمطار الملك عبدالعزيز الجديد «المياه» تحثّ عملاءها على تحديث بياناتهم تجنباً لتراكم مبالغ مالية تحالف دعم الشرعية باليمن يرحب بتصريحات المبعوث الأممي بتسليم ميناء الحديدة لجهة محايدة

سجون «حائل» في رمضان.. محاضرات دعوية ومسابقات وأمسيات إنشادية

0
سجون «حائل» في رمضان.. محاضرات دعوية ومسابقات وأمسيات إنشادية

تواصل – سعود الرفاع:

انْطَلَقَتِ الفاعليات الرمضانية بسجون منطقة حائل، ممثلة بقسم التوجيه الفكري والمعنوي، بالتعاون مع مؤسسة الراجحي الخيرية بـ”حائل”.

وَقَالَ الرائد نواف بن متعب العبطان، مدير العلاقات والإِعْلَام بسجون منطقة حائل: ‘‘إن برنامج الفاعليات يشتمل على: المحاضرات الدعوية، والمسابقات الثقافية، والأمسيات الشعرية والإنشادية، بالإِضَافَة إلى جوائز وهدايا لتحفيز النزلاء للاستفادة من هذه الفاعليات المختلفة‘‘.

وتأتي هذه البرامج والأنْشِطة، امتداداً لما يقدمه القسم لنزلاء السجن على مدار العام، وبالتعاون مع العديد من الجهات ذات العلاقة.

شاهد ايضا

مكة.. دوريات الأمن بشرطة الخرمة تطيح بسارقي أغنام

مكة.. دوريات الأمن بشرطة الخرمة تطيح بسارقي أغنام

رسالة لـ«طيار مدني سعودي»: لهذه الأسباب لا يمكن أن تعمل المرأة في مهنة الطيران

رسالة لـ«طيار مدني سعودي»: لهذه الأسباب لا يمكن أن تعمل المرأة في مهنة الطيران

«الصحة»: لم نسجل أي أمراض وبائية بين «المعتمرين».. والوضع مطمئن

«الصحة»: لم نسجل أي أمراض وبائية بين «المعتمرين».. والوضع مطمئن

«التعليم» تتوقع قبول 200 ألف طالب في الجامعات العام المقبل

«التعليم» تتوقع قبول 200 ألف طالب في الجامعات العام المقبل

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>