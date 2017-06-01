«التعليم» تتوقع قبول 200 ألف طالب في الجامعات العام المقبل

تواصل – واس:

أَعْلَنَتْ وزارة التعليم، في تقرير أعدته أَخِيرَاً عن توقعها استيعاب 93%، من خريجي وخريجات الثانوية العامة في الجامعات الحكومية.

وكشف التقرير، أن إجمالي الطلاب والطالبات المتوقع قبولهم في مرحلة البكالوريوس للعام الدراسي المقبل سيتجاوز سقف 197 ألف طالب وطالبة، وفي الدبلوم المتوسط 21,885 طالباً وطالبة؛ مِمَّا يعني أن الجامعات الحكومية ستبلغ طاقتها الاستيعابية من خريجي الثانوية للعام الدراسي 1438 / 1439هـ، 219,280 طالباً وطالبة.

وجاء في التقرير، أن نسبة توزيع خريجي الثانوية السعوديين لِهَذَا العام حَسْبَ المقاعد المتوفرة في مؤسسات التعليم بعد الثانوي 55% لمرحلة البكالوريوس، 19% للكليات التقنية، و11% للكليات التقنية العالمية، و6% لكليات المجتمع، و2% لمعاهد الشركات الاستراتيجية، بينما يتوجه البقية ونسبتهم 7% إلى جهات أخرى تَشْمَل: التعليم الأهلي، وكليات الهيئة الملكية للجبيل وينبع، ومعهد الإدارة العامة، وبرنامج الابتعاث، أو إلى سوق العمل مباشرة، في الوقت الذي يبلغ فيه إجمالي السعوديين المتوقع تخرجهم من الثانوية لِهَذَا العام 360,007 طلاب وطالبات، منهم 183,114 طالباً، و 176,963 طالبة.

وفِي ذَاتِ السِّيَاقِ، تقدم وزارة التعليم عبر بوابتها الإِلِكْتُرُونِية للطلاب والطالبات، روابط القبول والتسجيل في الجامعات الحكومية للعام الدراسي 1439/1438هـ، ومواعيد التقديم الإِلِكْتُرُونِي على الجامعات الحكومية عبر رابطها الإِلِكْتُرُونِي (هنا).