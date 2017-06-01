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اليمن.. الميليشيات الانقلابية تمنع صلاة التراويح في المساجد بقوة السلاح

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اليمن.. الميليشيات الانقلابية تمنع صلاة التراويح في المساجد بقوة السلاح

تواصل – واس:

حذر وزير الأوقاف والإرشاد اليمني، أحمد عطية، الميليشيات الانقلابية من مغبة الاستمرار في ‏فرض أفكارها الدخيلة على المجتمع اليمني والتي لا يقبلها اليمنيون، دَاعِيَاً في الوقت نفسه ‏إلى النأي بالمساجد عن الصراعات المناطقية والمذهبية والحزبية.‏

وَأَكَّدَ الوزير عطية، في تصريح بثته اليوم ‘‘وكالة الأنباء اليمنية‘‘ الرسمية، أن الميليشيات عملت ‏على حرف رسالة المسجد وربطها بالمراجع الإيرانية التي تحاول فرضها على الشعب اليمني ‏وبث أفكارهم المنحرفة، التي تدعو إلى الخراب بَدَلاً مِنْ البناء، وإلى التناحر بَدَلاً مِنْ التلاحم، ‏وإلى الفرقة بَدَلاً مِنْ الإجماع.‏

وأَشَارَ إلى قيام الميليشيات بمنع أداء صلاة التراويح في المساجد، والاعتداء على المصلين، ‏وإخراجهم بقوة السلاح من المساجد، واختطاف العديد منهم في أَعْمَال تتنافى مع تعاليم الإسلام ‏الحنيف، وتتعدى على حرمة المساجد، مُبَيِّنَاً أن الميليشيات مستمرة في انتهاك حرمة المساجد، ‏وتمزيق النسيج الاجتماعي والتعايش الذي عرفته اليمن.‏

ووَفْقَاً لما أَوْرَدَته الوكالة اليمنية، فإن الميليشيا فجرت وقصفت ونهبت 750 مسجداً، واختطفت ‏‏150 من أئمة وخطباء المساجد في عَدَدٍ من المحافظات اليمنية.‏

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