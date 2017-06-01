«الخدمة المدنية» تدعو (2128) مواطناً ومواطنة لاستكمال إجراءات ترشيحهم على الوظائف الصحية

تواصل – الرياض

دعت وزارة الخدمة المدنية (2128) مواطناً ومواطنة من المتقدمين والمتقدمات على الوظائف المشمولة بلائحة الوظائف الصحية، والمعلن عنها في 15 / 8 / 1438هـ على موقع الوزارة الإلكتروني، لمراجعة أي من فروع الوزارة أو مكاتبها بمختلف مناطق ومحافظات المملكة ابتداء من يوم الاحد القادم الموافق 9 / 9 / 1438هـ ، وحتى نهاية دوام يوم الخميس الموافق 20/ 9/ 1438هـ، وذلك لاستكمال إجراءات ترشيحهم للجهات الحكومية.

وأفادت الوزارة أن على المراجعين اصطحاب الوثائق التالية: الهوية الوطنية مع نسخة منها، أو سجل الأسرة المضافة به المتقدمة، أصل وثيقة التخرج مع نسخة منها، موضحاً فيها التقدير العام والنسبة المئوية أو المعدل التراكمي وتاريخ التخرج، مفيدة أن الحاصلين على المؤهلات الخارجية يتطلب منهم إرفاق معادلة لجنة المعادلات بوزارة التعليم مع ارفاق مفاتيح المعدل وشهادة الامتياز وبطاقة التسجيل المهني للوظائف الصحية سارية المفعول، وصورة شمسية.

وأشارت وزارة الخدمة المدنية إلى أن المتقدمين والمتقدمات قد تمت مفاضلتهم وأتضح أحقيتهم بالترشيح وفقاً لنقاط المؤهل والأقدمية والرغبات المكانية، مؤكدة أن من لم يحضر لاستكمال إجراءاته خلال فترة الترشيح سيعد ذلك عدولاً منه عن رغبته في التوظيف.