«مرور الرياض»: ضبط مفحط شهير قام باستئجار العديد من المركبات والتفحيط عليها

تواصل – الرياض

أعلن بحث مرور الرياض القبض على مفحط مشهور قام باستئجار العديد من المركبات والتفحيط عليها والانقلاب على إحداها ولاذ بالفرار.

وقال المرور أنه تم الحكم على المفحط من قبل هيئة الفصل بالمخالفات المرورية بالسجن لمدة ستة أشهر، وتسجيل مخالفة تفحيط للمرة الثانية حيث تبلغ قيمتها أربعون ألف ريال مع تسديد قيمة التلفيات التي تسبب بها لجميع المركبات التي تضررت منه.

وعرض المرور على حسابه الرسمي في “تويتر” صورة لمركبة المفحط، وكتب على زجاج المركبة عبارة “الله يخارجك يا ولد عمي” وشاءت قدرة الله أن يلحق به.

وأكدت الإدارة العامة للمرور بأنها لن تتهاون في تطبيق الأنظمة والتعليمات وتؤكد حزمها على من يسلك مثل هذا السلوك المشين .