 شاهد.. أكبر طائرة في العالم تخرج للأضواء | صحيفة تواصل الالكترونية

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شاهد.. أكبر طائرة في العالم تخرج للأضواء

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تواصل – سامر محمد:

كشفت شبكة “سي إن إن” في تقرير مصور على “يوتيوب” عن أكبر طائرة في العالم والتي يطلق عليها اسم “ستراتولانش” والتي خرجت من مهجعها لأول مرة للبدء في اختبارات الوقود.

ويصل طول جناح الطائرة إلى 385 قدما ولديها 6 محركات مستخدمة من قبل طائرة “بوينج 747″، كما يصل طول الطائرة إلى 50 قدما وبإمكانها حمل شحنة تزيد عن 500 ألف رطل.

وتعتبر الطائرة الروسية “أنتونوف أيه إن- 225” هي أكبر طائرة عاملة في العالم حاليا وتتميز بأنها أطول من “ستراتولانش” إلا أن الطائرة الجديدة لديها جناح أطول من الطائرة الروسية.

وصممت الطائرة الجديدة لإطلاق الصواريخ التي تحمل الأقمار الصناعية إلى الفضاء، وتخطط الشركة المصنعة لإطلاق الطائرة في رحلة تجريبية في وقت مبكر من 2019م.

 

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