 «التعليم»: إغلاق مرحلة التظلم على «النقل الخارجي» ولا توجد حركة إلحاقية | صحيفة تواصل الالكترونية

«التعليم»: إغلاق مرحلة التظلم على «النقل الخارجي» ولا توجد حركة إلحاقية

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«التعليم»: إغلاق مرحلة التظلم على «النقل الخارجي» ولا توجد حركة إلحاقية

تواصل – الرياض:

أعلنت وزارة التعليم إغلاق مرحلة التظلم من حركة النقل الخارجي، اليوم الخميس، بعد استقبال طلبات التظلم والملاحظات عبر النظام الإلكتروني “نور” وإدارة علاقات المعلمين بالوزارة ومراجعتها وتعديل من تبين وجود ملاحظة تستدعي التعديل لطلبه ومعالجته من خلال لجنة التظلمات.

وأوضح المتحدث الرسمي لوزارة التعليم مبارك العصيمي، أن معظم الملاحظات والتظلمات التي وردت تتعلق بعدم النقل أو بتغير في أرقام الانتظار على مراحل النقل ومن أمضى أكثر من عشرين سنة ولم ينقل وطلبات لم الشمل وعدم النقل لبعض التخصصات ورغبات في العدول عن الحركة بعد إعلانها.

وأضاف أنه قد تمت دراسة معظم تلك الملاحظات والتظلمات من اللجنة المختصة بهذا الشأن، وتبين أن أسباب عدم النقل ترجع لعدم وجود احتياج في القطاع أو لكون المعلم مسبوقاً من زملائه في التخصص والمؤهل ومن له أولوية على المرحلة.

كما تبين أن تغير أرقام الانتظار بالزيادة أو النقص بين المعلمين المتساوين في التخصص والمؤهل وأولوية المرحلة تعود إلى تغير في بعض المؤثرات ومنها درجة الأداء الوظيفي أو الغياب بدون عذر أو بعذر، وكذلك حصول المعلم على درجات القيادة المدرسية، وأيضاً درجات جائزة التميز إضافة إلى دخول المعلمين الذين بلغت خدمتهم عشرين سنة فأكثر ضمن حالات الانتظام، بالإضافة إلى تحديث البيانات التي لها تأثير على عناصر المفاضلة.

ولفت العصيمي أن الملاحظات المرصودة لم تؤثر على صحة بيانات الحركة وسلامة إجراءاتها، وبالتالي فلن تكون هناك أي حركة إلحاقية وستنهي الوزارة مراجعة كافة التظلمات والاعتراضات في غضون الأسبوعين القادمين.

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