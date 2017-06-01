بالصور.. اكتمال 88% من أعمال الإنشاء بمطار الملك عبدالعزيز الجديد

تواصل – جدة:

قالت الهيئة العامة للطيران المدني إن العمل بمشروع مطار الملك عبدالعزيز الدولي الجديد بجدة، اكتمل بنسبة 88%، وأنه ينتظر أن يتم التشغيل التجريبي لكل مرافق المطار في مطلع العام المقبل 2018.

وأوضح مدير التخطيط والدراسات في قطاع المشاريع بالهيئة، المهندس إبراهيم مندورة، أن المرحلة الأولى للمشروع ستستوعب 30 مليون مسافر سنوياً في أوقات الذروة، فيما سترتفع الطاقة الاستيعابية في المرحلة الثانية إلى 55 مليون مسافر، وصولاً إلى 100 مليون مسافر في المرحلة الثالثة.

وأبان أن مساحة المشروع تقدر بنحو 105 كيلو مترات تشمل المطار القائم حالياً، لافتاً إلى أنه يعمل بالمشروع 21 ألف شخص من مهندسين وعمال، يتبعون لـ110 شركات.