مغردون: «غرابيب سود» مسلسل حافل بالافتراءات والأكاذيب عن حَفَظة كتاب الله و«جهاد النكاح» فِرية إيرانية

تواصل- خاص:

أثار العمل الدرامي “غرابيب سود” والذي يُعرَض على بعض القنوات خلال شهر رمضان، غضب وسخط عدد كبير من النشطاء على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، لما يتضمنه من اتهامات مباشرة لحفظة القرآن الكريم بالإرهاب، وترويجه لأكذوبة “نكاح الجهاد” وربطها بأهل السُّنة.

ودشن عددٌ كبير من رواد مواقع التواصل الاجتماعي “هاشتاجاً” يحمل اسم العمل الدرامي #غرابيب_سود، انتقدوا فيه ما تضمنه العمل من اتهامات لجمعيات التحفيظ والدعاة والعلماء بالوقوف وراء الإرهاب، والترويج لأكذوبة ما يسمى بـ “نكاح الجهاد”، والزعم كذباً أن علماء السنة أفتوا به، وأكد المغردون أن إيران تقف وراء الترويج لفرية “جهاد النكاح” لمهاجمة أهل السنة لصالح الرافضة ونشر التشيع.

مخطط إيراني

وأكد مغردون أن المسلسل “مغرض” ويسيء للإسلام وأهل السنة، ويتضمن مغالطات وافتراءات على حفظة كتاب الله، وعلماء الدين وأهل الدعوة، مشددين على أن العمل يحمل توجهات إيران ومخططاتها لنشر التشيع.

وقال د. محمد البراك، عضو هيئة التدريس بجامعة أم القرى وعضو رابطة علماء المسلمين، في عدة تغريدات له أن: ” نكاح الجهاد الذي تعرضه قناة mbc في غرابيب سود، من أقبح أنواع السفاح، ولا شك في تحريمه، ومن أفتى بجوازه فهو كافر، لأنه استحل ما حرم الله”

وأضاف البراك أتحدى هذه القناة التي تعرضه أن تجد فتوى لعالم أو داعية مسلم يجيز نكاح الجهاد، لكنها تتجاهل الزنا المقنن (نكاح المتعة) الشائع عند الشيعة.

وتابع البراك قائلاً:” نكاح الجهاد هو مجرد تهمة اختلقها الرافضة، ولا وجود له في الواقع، ومهما بلغ المسلم من الانحراف فلا يجيزه ولا يقبله من عنده ذرة من دين أو شرف”.

مؤامرة الروافض

وقال الإعلامي فراج الصهيبي: أتهم القائمون على مسلسل “غرابيب سود” بالترويج للرافضة، وقال: “دور أنصار التشيع فيما تناوله العمل الدرامي واضحة”.

ورداً على اتهامات المسلسل لحفظة القرآن بالإرهاب، قال الخبير الاقتصادي والكاتب جميل فارسي‏: “نقول لهم كفاية كذب، فالأوائل على بكالوريوس الطب لعدة دفعات هم خريجو التحفيظ”.

فيما علق ماجد الحسن الرويلي بقوله‏: “إصرار غريب على تثبيت كذبة جهاد النكاح، وإذا حلقات الذكر تُخرّج إرهابيين أجل شيوخنا من وين تخرجوا؟!. اعتذر ما قدرت ارفع كل الفيديو بالتويتر”.

خيرة أبناء المجتمع

وقال وليد الزكارنه: “حلقات القرآن في بلادنا تُخرّج خيرة أبناء وبنات المـجتمع.. تفوق دراسي.. تميز أخلاقي.. مستوى ريادي.. إلا عند أم بي سي فإنها تخرج دواعش فقط؟

الأستاذ بجامعة الملك سعود د. صنهات بدر العتيبي، قال‏: “غرابيب سود مسلسل رافضي، يتبنى إيديولوجية إيران وينشر مقولات وفبركات الشيعة، ويهاجم أفكار ومفاهيم وعقيدة أهل السنة جهاراً نهاراً وفي رمضان الجهاد”.

بينما علق عبدالله محمد الغامدي‏ إمام وخطيب جامع خديجة بغلف بجدة، قائلاً: “لم يُفت عالم سُني واحد بجهاد النكاح، بينما جميع علماء الرافضة يفتون بنكاح المتعة”، وتابع:” فريق غرابي بسود وصفهم القرآن بقوله (ولتعرفنهم في لحن القول).

وألمح الإعلامي “عمر المدنية” إلى وجود توجه القنوات التي تعرض المسلسل وقال إنها تخدم أهل التشيع قائلاً: ” لم نسمع عن جهاد النكاح إلا في تلفزيون الأسد وقنوات حزب الله الإرهابي ومحطات إيران وعلى الـ mbc فما هو الرابط بينهم ؟!”

إرهاب الحشد الشيعي

وغرد محمد اليحيا قائلاً: في غرابيب سود اختارت القناة التي تعرضه معظم الممثلين من الشيعة! كان الأجدى بها عمل مسلسل يحكي عن إرهاب الحشد الشيعي الذي يتجاوز إرهاب داعش بمراحل!

فيما قال الإعلامي مساعد بن حمد الكثيري‏: “بعض منظمات الغرب والصفوية والنصيرية يتهموننا بالإرهاب وبعض قنواتنا ك mbc وروتانا والعربية يؤكدون ذلك ويقعون عليه!، وتابع “من أراد اتهام بلادنا بالإرهاب استشهد بما تطرحه وتقدمه قنواتنا كـ mbc والعربية، وببعض كتاب صحفنا”.