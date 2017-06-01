شاهد.. تفجير سطح جسر دون التأثير على الأعمدة

تواصل – سامر محمد:

أظهر مقطع مصور بثه تلفزيون “نيو تشينا تي في” الصيني على “يوتيوب” تفجير سطح جسر بمدينة “تشانجتشون” شمال شرق الصين في ثانيتين ونصف.

وأشار التلفزيون إلى أن سطح الجسر جرى تفجيره، إلا أن التفجير لم يتسبب في أي ضرر للأعمدة والركائز، حيث جرى الإبقاء على تلك الأعمدة من أجل السطح الجديد للجسر والذي من المتوقع أن يتم افتتاحه للاستخدام في أكتوبر المقبل.

وذكر أن المهندسين حفروا 4 آلاف حفرة على سطح الجسر ووضعت متفجرات تزن أكثر من 1300 كيلوجرام في تلك الحفر، ويبلغ طول الجسر 168 متراً وعرضه 46 متراً، وجرى افتتاحه أمام المرور في 1987م. واعتبر أن تلك الطريقة في التفجير أقل تكلفة وفي نفس الوقت أقل تأثيرا في الضرر على السكان القريبين من الجسر.