 ضبط مواطنيْن تورطا في سرقة الاستراحات جنوب وغرب الرياض | صحيفة تواصل الالكترونية

ضبط مواطنيْن تورطا في سرقة الاستراحات جنوب وغرب الرياض

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ضبط مواطنيْن تورطا في سرقة الاستراحات جنوب وغرب الرياض

تواصل – فريق التحرير:

تمكنت شرطة منطقة الرياض من إلقاء القبض على مواطنين ثبت تورطهما في قضايا سرقة الاستراحات والمحال التجارية والاستيلاء على ما بداخلها من ممتلكات.

صرح بذلك الناطق الإعلامي لشرطة المنطقة، مبيناً أن الدلائل أشارت إلى تورط  (مواطنين / في العقد الثالث من العمر)  بالوقوف خلف عدد من تلك البلاغات جنوب وغرب العاصمة.

وأضاف: أسفرت الجهود الميدانية – بفضل من الله تعالى- عن ضبطهما في كمين محكم، وبسماع أقوالهما المبدئية أقرا بارتكاب (8) حوادث سرقة، وجاءت أقوالهما مطابقة لما هو مقيد في سجل البلاغات لدى عدد من مراكز شرط العاصمة الرياض موزعين الأدوار ومتقاسمين المسروقات فيما بينهما، وتجاوزت قيمة مسروقاتهم 50 ألف ريال.

وأشار الناطق الإعلامي إلى أنه جرى إيقافهما بمركز الشرطة المختص رهن استكمال إجراءات التحقيق ومعرفة مدى صلتهما بالقضايا المماثلة المقيدة ضد مجهول وإشعار فرع هيئة التحقيق والادعاء العام بمنطقة الرياض تمهيداً لتقديمهما للعدالة لينالا جزاءهما الرادع.

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