لحقت بشقيقها «حمزة».. وفاة «هناء إسكندر» بعد معاناتها مع السرطان

تواصل – الرياض:

توفيت، اليوم، هناء إسكندر (24 عاماً) بعد معاناتها لسنوات مع مرض السرطان، لتلحق بشقيقها حمزة الذي توفي أيضاً قبل أربعة أشهر بعد معاناة مع المرض ذاته.

ونعى رواد التواصل الاجتماعي الفقيدة هناء، وتصدر هاشتاق (#هناء_اسكندر) المواضيع الأكثر تداولاً في تويتر، واستذكر المغردون في الوسم مواقف وقصص كفاح وعزيمة الفقيدين في محاربة السرطان.

وكانت هناء تلقت العلاج الكيماوي في تكساس بالولايات المتحدة الأمريكية، غير أنها عادت للمملكة وفقاً لإجراءات وزارة الصحة التي قضت بعودتها لمواصلة العلاج بالمملكة.

وأجرت “هناء” عدداً من اللقاءات الصحفية والإعلامية تحدثت خلالها حول حملة شقيقها حمزة التي أطلق عليها اسم “سأقهر السرطان بابتسامة”.

يذكر أن “حمزة” شقيق هناء توفي في يناير الماضي، وكان قد ولِدَ بعيب خِلْقي في القلب حيث كان مقلوباً للأسفل، وخضع لعدة عمليات جراحية، قبل أن تبدأ معاناته مع مرض السرطان في المريء، والذي امتد للمعدة.